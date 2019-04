Oppum : Volker Hülsdonk wird Polizei-Seelsorger

Pfarrer Volker Hülsdonk wird am Sonntag, 28. April, in der Auferstehungskirche am Buschdonk in einem Gottesdienst verabschiedet. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Oppum Als Polizei-Seelsorger erwartet Pfarrer Volker Hülsdonk ein völlig neues Arbeitsfeld. 25 Jahre war er Gemeindepfarrer in Krefeld, demnächst ist er für Polizeipräsidien am gesamten Niederrhein zuständig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) 25 Jahre war Volker Hülsdonk Gemeindepfarrer, erst in der Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Süd, in Stahldorf und an der Lutherkirche, und im Anschluss in der Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Oppum. Zum 1. Mai wechselt der 54-Jährige in eine landeskirchliche Pfarrstelle: Er wird Polizeiseelsorger.

„Ich freue mich, dass ich mir ein neues Arbeitsfeld erschließen kann“, meint Hülsdonk. „Ich kann dort viel lernen. Das tue ich gerne.“ Und er fügt schmunzelnd an: „Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass regelmäßiges Tatort-Schauen nicht qualifiziert.“ Er habe die Chance einer Veränderung, andere Menschen und Strukturen kennen- und verstehen zu lernen. „Ich kann die Menschen begleiten,“ betont Hülsdonk, „die einen wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft tun.“ Zuständig wird er sein die Polizeipräsidien Düsseldorf, Wuppertal und Mönchengladbach sowie die Kreispolizeibehörden Mettmann, Viersen und Neuss.

Volker Hülsdonk studierte zunächst parallel Theologie und Psychologie in Wuppertal. Ein wenig trat er damit in die Fußstapfen des Pfarrers, der ihn konfirmierte und in seinem Glauben prägte und so für das Theologiestudium interessierte. Dieser hatte, als Hülsdonk konfirmiert wurde, gerade eine Therapeutenausbildung beendet.

„Ich fand diese Kombination total klasse,“ meint Hülsdonk. „Seelsorge war auch das, was mich in der Gemeindearbeit am meisten gereizt hat.“ Neben den so genannten Kasualien — also Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen — und der Gestaltung von Gottesdiensten. Im weiteren Verlauf des Studiums konzentrierte er sich aus Zeitgründen auf die Theologie. Doch später absolvierte er noch zusätzlich eine Ausbildung als Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie als Supervisor.

„Sicher habe ich auch gerne gestaltet und gemanagt,“ erläutert Hüldonk. „In meiner jeweiligen Gemeinde und auch im Gemeindeverband Krefeld und in verschiedenen Bereichen des Kirchenkreises.“ So engagierte er sich beispielsweise im Kuratorium der Notfallseelsorge, im Ausschuss Krankenhausseelsorge oder dem Fachausschuss KiTas. Auch Supervision spielte immer eine Rolle.

„Auch wenn ich mich auf die neue Arbeit freue, werde ich natürlich vieles vermissen,“ betont Pfarrer Hülsdonk. „Ich werde die Menschen vermissen, auch die Vielfalt des Gemeindelebens.“ Verabschiedet wird Pfarrer Volker Hülsdonk am Sonntag, 28. April um 15 Uhr in der Auferstehungskirche, Buschdonk 42a, in einem Gottesdienst durch Pfarrer Marc-Albrecht Harms, Skriba des Kirchenkreises Krefeld-Viersen. Im Anschluss ist Empfang.