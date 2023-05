Neuer Juso-Vorstand in Krefeld Menschenwürde - „Pfandring“ am Mülleimer in der City

(jon) Die SPD-Jugend in Krefeld hat einen neuen Vorstand. Karim Kasdaghli wurde von der Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden der Jusos gewählt. Ihm zur Seite stehen Rachele Esposito und Philipp Sieland als stellvertretende Vorsitzende. Das Wort „gemeinsam“ rückt bei den Jung-Politikern in den Mittelpunkt. „Auch wenn ich hier heute als Juso-Vorsitzender kandidiere, bin ich auf keinen Fall wichtiger oder besser als irgendeiner von euch“, so Karim Kasdaghli. Die drei wollen gemeinsam die Geschäfte der Jusos führen. „In der SPD zeigt sich eins: Ohne Jusos geht nichts. Wenn das Ruhrgebiet die Herzkammer der SPD ist, dann sind die Jusos die Lunge der Partei. In Zukunft werden wir zusätzlich auch das Hirn der Partei werden“, ergänzt Philipp Sieland. Ein Schwerpunktthema des neuen Vorstands ist die Gleichstellung der Geschlechter. Die frisch gewählte stellvertretende Juso-Vorsitzende Rachele Esposito will sich insbesondere diesem Thema annehmen und betont: „Wir Jusos sind eine wichtige politische Stimme in Krefeld, umso wichtiger ist es auch unsere Stimme für den Feminismus und für die Gleichstellung aller zu erheben!” Der Vorstand wird komplettiert durch: Luise Goertz, Mijou Kruppa, Sinem Hazar, Maya Klinkhammer, Moritz Gerlach und Tim Kiparra.