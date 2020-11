Große Aufgaben warten in Krefeld : Peter Lindackers ist neuer Chef in der Verbraucherzentrale

Krefeld „Ich bin froh, dass ich in in der Stadt auf ein gutes lokales Netzwerk vertrauen kann“, sagt der Experte und gebürtige Krefelder, der viel Erfahrung bei rechtlichen Verbraucherproblemen mitbringt.

Ob Gutscheine statt Geld für ausgefallene Veranstaltungen und ungenutzte Fitnessstudio-Abos, Zahlungsschwierigkeiten oder Probleme rund ums Reisen – die Auswirkung der Corona-Pandemie hat auch vor der Beratungsstelle Krefeld nicht Halt gemacht und nimmt den neuen Leiter sofort voll in Anspruch. Seit 1. November hat Peter Lindackers die Leitung an der Petersstraße 55-57 übernommen. Bis zu ihrem Ruhestand im Oktober vergangenen Jahres, hatte Elisabeth Elsner 23 Jahre die Geschicke der Krefelder Einrichtung geleitetet.

In den Beratungsstellen in Düsseldorf, Mönchengladbach und aushilfsweise in vielen anderen Niederlassungen hat der 45-jährige gebürtige Krefelder sein Rüstzeug für die Leitung der Beratungsstelle gesammelt. Der vierfache Familienvater bringt nicht nur die nötige Erfahrung im Verbraucherschutz mit, sondern kennt die Stadt auch von Kindesbeinen auf an. „Ich bin froh, dass ich in Krefeld auf ein gutes lokales Netzwerk vertrauen kann. Denn die bewährten Kooperationen mit der Verwaltung, insbesondere dem Umwelt- und Gesundheitsamt, den kommunalen Unternehmen, etwa die SWK, den Wohlfahrts- und Sozialverbänden, dem Umweltzentrum und den Umwelt- und Frauenverbänden, sowie der regelmäßige Austausch mit politischen Interessenvertretern und vielen anderen machen es mir leicht, hier Fuß zu fassen und gemeinsam für die Menschen der Stadt etwas zu bewegen“, freut sich Lindackers auf die neue Aufgabe. Hierbei bringt er vor allem Erfahrung bei der Lösung rechtlicher Verbraucherprobleme mit. Bei der vorherigen Station stand er zehn Jahre als juristischer Sachbearbeiter in der Düsseldorfer Geschäftsstelle den Kollegen zur Seite.