Politisches Urgestein aus Krefeld Peter Koenen – seit 43 Jahren im Steuerzahlerbund

Peter Koenen hat schon „grün“ gedacht und gehandelt, da gab es die Partei der Grünen in Deutschland noch gar nicht. Es war in den 1960-er Jahren, als er sich gegen den Braunkohletagebau Garzweiler engagierte. Das hat ihn politisiert. Und es hat in ihm ein Verständnis geweckt für Zusammenhänge: zum Beispiel, wer die Gewinne macht, und wer die Nachteile hat. Damals gehörte auch Koenens Familie zu den Leidtragenden, die ihren Heimatort Frauweiler verlassen mussten, weil die riesigen Schaufelradbagger des Konzerns Rheinbraun ihn von der Landkarte entfernten.