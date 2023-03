Peta zeigt Krefelder Veterinäramt an Kranker Hund lebt allein in Wohnung

Die Geschichte klingt mehr als kurios: In einer verlassenen Krefelder Wohnung soll seit Jahren ein Hund leben, ohne Besitzer. Die Frau, der Filou, so der Name des Tieres, gehörte, sei laut der Tierschutzorganisation Peta vor Jahren ins Altenheim gekommen und inzwischen verstorben. Zurück blieb ihr Hund. Nun hat Peta nach eigener Aussage Strafanzeige gegen das zuständige Veterinäramt gestellt. Der Vorwurf: Das Veterinäramt verweigere die Tierrettung. Auf Anfrage konnten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag keinen Eingang einer Strafanzeige bestätigen.