Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Jahr nach dem Feuer im Krefelder Zoo : Peta fordert Schweigeminute wegen Brand des Affenhauses

In der Silvesternacht jährt sich der Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos, bei dem acht Menschenaffen und mehr als 40 weitere Tiere starben. Foto: dpa/Andreas Drabben

Krefeld Der Brand des Affenhauses in Krefeld jährt sich am 1. Januar: Die Tierschützer von Peta rufen zu einer Schweigeminute auf und appellieren an die Krefelder Zooverantwortlichen, geplante Neubauvorhaben zu stoppen.