Hund stirbt in heißem Auto Peta erstattet Anzeige gegen Krefelder Hundehalterin

Das Unglück ereignete sich am 16. Mai. Eine 46-jährige Frau parkte in der Mittagszeit ihr Auto am Konrad-Adenauer-Platz und ließ wie berichtet ihren Hund allein im Wagen zurück. Eine Passantin entdeckte das verzweifelt hechelnde Tier im Wagen und versuchte mit Hilfe von weiteren Zeugen, den Hund zu retten. Doch als die Autotüren geöffnet wurden, war der Hund bereits tot. Gegen die Halterin des Tieres wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.