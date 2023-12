Nach Bahnhof-Abriss: Stadtwerke beseitigen Sammelcontainer Peruanische Giftbeere wächst auf altem Bahnhofsareal

Der alte Schluff-Bahnhof in Hüls ist Geschichte. Das lange Zeit ungenutzte Gelände wurde nach zwei Bränden, Vandalismus und dauerhaften Verschmutzungen im Mai dieses Jahres abgerissen. Die Arbeiten samt Abtransport der Altmaterialien war in wenigen Wochen abgeschlossen. „Wir werden auf dem Gelände zunächst eine Wildblumenwiese anlegen“, informierte Stadtwerke-Sprecherin Anke Friedrichs seinerzeit. Die sei nicht nur ein schöner Anblick für die Hülser an sich. Auch wer dort künftig mit dem Schluff – der historischen Krefelder Eisenbahn – vorbeifahre, könne sich dann an einer Blütenpracht erfreuen, hieß es.