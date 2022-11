Garnstraße in Krefeld Eine Person in der Innenstadt erschossen

Krefeld · Ein Toter, viele Fragen: In der Krefelder City wurden am Abend offenbar tödliche Schüsse abgegeben. Der Polizeieinsatz in der Innenstadt läuft.

29.11.2022, 00:03 Uhr

7 Bilder Person in Krefelder Innenstadt erschossen 7 Bilder Foto: Alexander Forstreuter/ALEXANDER FORSTREUTER

In der Innenstadt von Krefeld ist eine Person einem tödlichen Schuss zum Opfer gefallen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es zu der „Schussabgabe“ auf der Garnstraße. Die Garnstraße ist eine Querstraße der Lewerenzstraße. Der tödliche Schuss fiel um kurz vor 20 Uhr, hieß es weiter. Mehr gab die Polizei nicht bekannt und berief sich dabei auf Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. Unklar ist demnach auch, ob ein Schuss abgegeben wurde, oder ob es zu mehreren Schüssen kam. Meldungen, nach denen das Todesopfer ein Radfahrer gewesen sei, wurden nicht bestätigt, auch nicht, ob es sich bei dem Getöteten um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Fahndung nach dem Täter läuft; das Areal um den Tatort war gestern bis in den späten Abend abgesperrt.

(vo)