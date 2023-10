Start up für Krefeld Per QR-Code in Restaurants bestellen

Auf jedem Festival dasselbe Bild: In langen Schlangen warten Besucher mehr oder weniger geduldig vor den Foodtrucks, um ihre Bestellung aufzugeben. Dann noch etwas warten, um das Essen in Empfang zu nehmen – egal, ob es sich um eine einfache Portion Pommes frites handelt oder um einen aufwendigen Burger. Wenn es nach Enver Yilmaz und den Brüdern Deniz und Murat Akkas geht, sind solche Schlangen bald Geschichte. Dann ziehen Hungrige einfach ihr Smartphone aus der Tasche, scannen einen QR-Code und rufen die Angebote des ausgewählten Foodtrucks auf. Mit wenigen Klicks wählen sie aus und bezahlen bargeldlos. Sobald das Essen fertig ist, bekommen die Nutzer eine Nachricht, und können es am Imbissstand abholen.