Stadtverwaltung mietet ebenfalls Penny will im Herbst neben C&A eröffnen

Die Innenstadt ist im Wandel, aber sie lebt: Nach dem Bekanntwerden der Schließungsabsichten von Kaufhof und Primark verdunkelten sich die Perspektiven. Doch ein neuer Trend widerspricht dem Abgesang auf die City. Große Nahversorger entdecken offenbar die Lage für sich. Nach der Eröffnung eines Edeka im Forum Krefeld an der St.-Anton-Straße und der angekündigten Eröffnung eines Rewe im Schwanenmarkt an der Hochstraße für den Sommer informierte die Erwe Immobilien AG als Vermieter am gestrigen Dienstag über den Vertragsabschluss mit Penny.