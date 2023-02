Behördenposse in Krefeld Peinliche Panne beim Kommunalbetrieb

Der Krefelder Unternehmer Lutz Krebbers kennt das Geschäft. Wer vollständig und korrekt seine Kundenaufträge erledigt, der bekommt in der Regel pünktlich den in Rechnung gestellten Betrag überwiesen. Das ist dann die gerechte Ausgewogenheit des klassischen Gebens und Nehmens. Deshalb ist der Inhaber des Fenster- und Fassadenspezialisten Krebbers GmbH & C. KG doppelt ärgerlich, wenn er selbst für etwas bezahlen muss und die damit verbundene Leistung ausbleibt. Im konkreten Fall hat er – wie andere Bürger auch – noch nicht einmal die Wahl, ob er bezahlen möchte. Er muss. Und zwar die Straßenreinigungsgebühr an die Stadtverwaltung. Und wenn ihm darüber hinaus auch noch unterstellt wird, er würde seinen Pflichten als Grundstückeigentümer am Dießemer Bruch 80-96 nicht nachkommen, dann ist das Maß erreicht, an dem er seinen ganzen Unmut schriftlich vorträgt und Konsequenzen androht, zumal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren durch den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK)angedroht war.