Mehr Teilnehmer als im Vorjahr : Krefeld peilt neuen Rekord beim Stadtradeln an

Krefeld Das „Stadtradeln“ geht in seine dritte Woche und kann schon jetzt als Erfolg gewertet werden. Noch bis zum 3. September läuft der Wettbewerb.

(RP)2071 Radler haben sich bisher angemeldet, sie fahren in insgesamt 167 Teams und haben aktuell 268.966 Kilometer absolviert (Stand 26. August). Damit hat Krefeld schon jetzt die Teilnehmerzahl des vergangenen Jahres (1.984) gesteigert und könnte den Teilnehmer-Spitzenwert von 2019 (2.150) sogar übertreffen. Bei den absolvierten Kilometern war 2021 der Spitzenwert mit insgesamt 431.212 Kilometern erreicht worden. In der Teamwertung führt aktuell „Lanxess-Team Uerdingen“ vor dem Helios-Klinikum und der Sparkasse Krefeld.

Nachmeldungen von Teilnehmern und gefahrenen Kilometern sind weiterhin möglich. Die Stadt ruft alle Bürger zur Teilnahme an dem Wettbewerb auf. Die Anmeldung im Portal https://www.stadtradeln.de/krefeld ist einfach. Gestartet ist Krefeld am 14. August, und es läuft noch bis zum 3. September. Auch im Nachgang können noch gefahrene Kilometer eingetragen werden. Alle, die in Krefeld wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder hier eine Schule oder Hochschule besuchen, können sich als Teilnehmende der Stadt Krefeld im Wettbewerb anmelden. Man kann sich als Einzelradler anmelden, Teams gründen oder Teams beitreten. Die Benutzerdaten aus den Vorjahren sind noch gültig: Die Registrierdaten vom Vorjahr können übernommen werden. Dazu muss man lediglich den Account reaktivieren. Auch dieses Jahr werden unter allen Teilnehmenden interessante Preise verlost.