Besitzerwechsel in Krefeld Pauly-Stiftung gehört ab sofort zu den Caritasheimen

Die Pauly-Stiftung ist eine Einrichtung, die in einem katholischen Geist, der sich aus dem christlichen Menschenbild speist, betrieben wird. Der Kirchengemeinde war wichtig, dass dieses Profil auch weiterhin beibehalten werde und Leben und Arbeiten in der Pauly-Stiftung präge, so erläutert Pfarrer Grüntjens. Die Caritas fühle sich eben diesem Profil verbunden und lebe dieses in ihren Einrichtungen. Daher sei in Krefeld die Caritas aus Sicht der Kirchengemeinde die konsequente Wahl für eine Übertragung. Die Krefelder Caritasheime gGmbH betreibt in Krefeld weitere Altenpflege-Einrichtungen und verfügt über ein funktionierendes Netzwerk, das der Bewohnerschaft und den Beschäftigten in der Pauly-Stiftung zugutekommen wird. Die vorhandene Expertise der Caritas und langjährige Erfahrung in der Führung von Altenpflegeheimen sichert den Fortbestand und die hohe Qualität der Pauly-Stiftung.