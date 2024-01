Neues Format in Krefeld Paul Steinbach begeistert in „Lisas Theater-Talk“

Zu dem neuen Format „Lisas Theater-Talk“ ist viel Publikum in das Café Paris gekommen und zeigt sich erfreut von der Plauderei, die auch im Livestream übertragen wird. Marketingmitarbeiterin Lisa Granzow hat zu diesem ersten Abend den Schauspieler Paul Steinbach eingeladen. Der Gast darf jeweils bestimmen, welches Getränk den Gästen serviert wird: Steinbach hat sich für einen Gin Tonic entschieden, wahlweise mit oder ohne Alkohol. Er erklärt dann später, auch Bier erwogen zu haben. Der Bayer, der seit der Spielzeit 2010/2011 an den städtischen Bühnen engagiert ist, nennt dazu bayerische Spezialitäten und auch das dunkle Guiness. „Aber ich wollte es nicht komplizieren“, sagt er. Also gibt es einen leichten Gin-Tonic mit einer Gurkenscheibe und buntem Papier-Strohhalm.