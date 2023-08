Eine Reise zu den Ärmsten in Kenia und Äthiopien „Diese Welt ist nicht fair“

Es ist unser zweiter Tag in Kenia. Nach der Landung am späten Abend in Nairobi fliegen wir am nächsten Morgen früh mit einem kleinen Flieger einer christlichen Fluggesellschaft in den Norden. Ich reise zusammen mit meinen beiden Kölner Kolleginnen Katharina Kiecol und Kati Nagel sowie dem in Nairobi lebenden Länderkoordinator für Kenia von Malteser International, Martin Schömburg. Vor dem Abflug gibt es noch ein Gebet des Piloten, dann geht es los.