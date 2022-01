Der Krefelder Hafen hat einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro : Wisotzky ist Geschäftsführer der Hafengesellschaft

Patrick A. Wisotzky, Geschäftsführer der Hafengesellschaft Foto: Hafen

Krefeld Der 45-jährige Diplom-Kaufmanntritt die Nachfolge von Christoph Carnol an, der im September vergangenen Jahres überraschend verstorben ist. Der Rheinhafen Krefeld ist der viertgrößte öffentliche Binnenhafen in NRW.

Der Aufsichtsrat der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG hat Patrick A. Wisotzky in die Geschäftsführung der Hafengesellschaft berufen, die er ab Dienstag, 1. Februar 2022, gemeinsam mit Elisabeth Lehnen leiten wird. Der 45-jährige Diplom-Kaufmann tritt die Nachfolge von Christoph Carnol an, der im September 2021 überraschend verstorben ist.

Patrick Wisotzky war bisher bei den Stadtwerken Herne als Leiter Planung und Steuerung tätig und für das Unternehmens- und Beteiligungscontrolling verantwortlich. Seine Expertise erwarb er in den Bereichen Hafen, Eisenbahn und Terminals in verschiedenen leitenden Funktionen, bei der Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen als Prokurist und beim Container Terminal Herne als Alleingeschäftsführer. „Der Rheinhafen Krefeld ist ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Krefeld und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran mitzuwirken, die Erfolgsgeschichte des Hafens weiter fortzuschreiben“, sagt Patrick Wisotzky.

Nach einem Wirtschaftsstudium an der Hochschule Niederrhein, das Patrick A. Wisotzky als Diplom-Kaufmann (FH) mit Prädikat abschloss, begann seine berufliche Laufbahn in der Unternehmensberatung mit Schwerpunkt in der Energiewirtschaft. Während seiner Zeit als Leiter Strategisches Controlling bei der Stadtwerke Herne AG übernahm er leitende Funktionen in der Logistiksparte. So intensivierte er als Geschäftsführer bei der CTH Container Terminal Herne GmbH den internationalen Vertrieb sowie das Bestandskundengeschäft und die Partnernetzwerke, während er bei der Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE), neben kaufmännischen Themen den Bereich Intermodale Verkehre verantwortete und dort maßgeblich zum Erfolg der WHE-Unternehmensgruppe beitrug.