Postkartenaktion Patienten in Krefeld setzen sich für ihre Apotheken ein

Die Aktionspostkarten liegen in vielen Apotheken in Krefeld aus. Patienten können den Satz „Meine Apotheke liegt mir am Herzen, weil...“ individuell ergänzen und so der Politik mitteilen, warum sie nicht auf ihre Apotheke vor Ort verzichten können, erklären die Initiatoren. Wer möchte, kann die Postkarten auch online über www.apoliebe.de ausfüllen und versenden. Die gedruckten und digitalen Karten werden bis zum 4. September gesammelt und dann öffentlichkeitswirksam an die zuständigen Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit übergeben.