Kommunalbetrieb Krefeld gibt Tipps : Paten für Baumscheiben von Straßenbäumen gesucht

Krefeld „Die bepflanzten Beete sind auch ein Rückzugsort für Insekten“, erklärt Umwelt-Dezernentin Sabine Lauxen. Die Paten unterzeichnen eine Art „Vertrag“ und werden entsprechend gelistet.

(RP) Die Stadt Krefeld und der Kommunalbetrieb (KBK) bieten ab sofort Baumbeet-Patenschaften an. Damit erhalten Bürger, Vereine und Unternehmen die Möglichkeit, sogenannte „Baumscheiben“, also die Grünfläche am Fuße des Baums, ehrenamtlich zu gestalten und zu pflegen. „Grundsätzlich ging das in der Vergangenheit auch schon, aber es gab keine Systematik. Mal wurden Pflanzen eingesetzt, die dort nicht hingehörten, mal war für den Außenstehenden nicht mehr zu erkennen, ob sich noch jemand um die Baumscheibe kümmert oder nicht. Und wir hatten hier und da auch Fälle, in denen das Beet eingezäunt wurde, was aus Gründen der Verkehrssicherheit aber problematisch ist“, schildert Helmut Döpcke, Vorstand des KBK. Jetzt aber haben Stadt und KBK das Programm professionell aufgestellt: Paten unterzeichnen eine Art Vertrag und werden entsprechend gelistet, erhalten aber auch gleichzeitig Tipps vom Profi, wie das Beet zu bepflanzen und pflegen ist. Der KBK macht mit einem kleinen Schild schließlich deutlich, dass für das jeweilige Beet eine Patenschaft besteht.