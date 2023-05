Katastrophe in Krefeld verhindert Passanten retten Schlafende aus Brandhaus

Der beherzte Einsatz mehrerer Passanten hat in der Nacht zu Mittwoch, 10. Mai, eine mögliche Katastrophe in der Krefelder Innenstadt verhindert. Nachtschwärmer entdeckten gegen 3.40 Uhr auf der Neuen Linner Straße eine starke Rauchentwicklung und sahen Flammen aus einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses schlagen. Ohne zu zögern, verständigten die Passanten nicht nur die Rettungskräfte, sondern klingelten sämtliche Bewohner des Hauses wach, sodass diese sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen konnten. „Das Verhalten der Passanten war vorbildlich“, so ein Feuerwehrmann. „Ein Hausbrand kann für schlafende Bewohner schnell tödlich sein.“ Die Brandwohnung unterm Dach ist nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei derzeit noch unklar.