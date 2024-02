Historisches Gebäude in Linn Paschhof wird neues Millionenprojekt in Krefeld

Die Verwaltung hat den Kostenrahmen für die Sanierung und Umnutzung des Paschhofs in Linn vorgelegt. Der Paschhof ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Wie das so ist bei alten und sehr alten Gebäuden, sind die Kosten nur abzuschätzen. So geht die Stadt von einem Kostenrahmen aus, der zwischen vier und 5,6 Millionen Euro liegt. Dies geht aus einer Unterlage für die Sitzung des Kultur-und Denkmalausschusses am 28. Februar hervor.