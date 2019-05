Gut gemacht : Schule ausgezeichnet dank Krefelder Hilfe

Krefeld Mit Hilfe des Krefelder Vereins „Partnerschaft für Afrika“ wird in Tanania Kindern geholfen, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen.

Bildung für Kinder und Jugendliche von „A bis Z“ bedeutet: A wie „Aus der Not helfen“ bis Z wie „Zukunft in Eigenständigkeit“. Das ist der eine Teil des Erfolgsrezepts von „Partnerschaft für Afrika“. Der andere Teil ist „Bildung mit Qualität“. „Was nützt es uns, wenn wir massenweise Kinder in Grundschulen bringen, sie dann aber sich selbst überlassen?“, stellt Günter Heidenhof als Vorsitzender des Vorstands fest. Und gibt zugleich die Antwort: „Nichts. Dann putzen sie Autoscheiben an der Ampel und kommen nicht heraus aus der Armut.“