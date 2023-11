Premiere Figurentheater Krefeld Pappköpp betreten die Welt des Verbrechens

Lange, bevor sich der Bühnenvorhang hebt, gibt es in dem vollbesetzten Saal des Pappköpp-Theaters keinen freien Stuhl mehr. Die räumliche Enge regt an, mit den Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. Für den freundlichen und schnellen Service zeichnen seit vergangenem Jahr Arniko Krupp und Philipp Diedrich verantwortlich. Es gibt „Matthes sinn Tapas“ und die nachgefragte Pappköpp-Frikadelle mit oder ohne Brötchen. Die Akteure des 16-köpfigen Ensembles bewegen sich unter den Gästen und vermitteln trotz der Premieren-Nervosität einen entspannten Eindruck. Der Stabwechsel von den Gründern der Pappköpp an die Generation der Nachfolger ist nahezu abgeschlossen, wie Pappköpp-Sprecher Volker Matter erklärte. Der Bestand von rund 40 Marionettenpuppen ist der Anker, der den Übergang nicht zu übermütig werden lässt Um Manfred Coelen, der Matthes Körschkes seine unverwechselbare „Quärkstemm“ verliehen hatte, saßen die Pappköpp-Macher von früher an einem Ehrentisch mitten unter den Gästen. Coelen schreibt immer noch Texte und Josef Schwalbach sitzt weiterhin am Klavier.