Trotz E-Rezept-Pflicht Papierrezepte in Apotheken weiterhin gültig

Ein praktischer Weg ist in vielen Fällen auch der ausgedruckte Token, insbesondere für Menschen, die zu Hause oder in einem Heim gepflegt werden. „Ein wesentlicher Vorteil für jeden Versicherten ist dabei auch, dass im Notfall – sollte die Technik einmal versagen – die Apotheke die Informationen lesen kann, ohne auf den zentralen Fachdienst zugreifen zu müssen“, so Schlebes. Auch der Versicherte kann sofort lesen, was die Arztpraxis verordnet hat. „Jeder Patient hat immer das Recht, einen ausgedruckten Token in der Praxis zu verlangen.“ Noch eher unbekannt ist die Übertragung per Smartphone und App. Hierfür benötigt der Patient neben einer eGK auch eine PIN für seine elektronische Gesundheitskarte. Zu allen Fragen der Digitalisierung, insbesondere dem E-Rezept, sind die Teams in den Vor-Ort-Apotheken die richtigen und am einfachsten zu erreichenden Ansprechpartner.