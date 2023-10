6. Krefelder Palliativtag Palliativ – Versorgung in der letzten Lebensphase

Wie kann die Situation von Menschen in ihrer letzten Lebensphase besser gestaltet werden? - Mit mehr als 60 Teilnehmern war der „6. Krefelder Palliativtag“ – veranstaltet vom „Verein für Tumor- und Palliativmedizin linker Niederrhein; Palliativ Netzwerk“ – gut besucht, freute sich Professor Thomas Frieling, medizinischer Direktor der zuständigen Klinik II des Helios in Krefeld, bei der Begrüßung in der VHS. Professor Roland Besser, Vorsitzender Hospiz Stiftung Krefeld, zeigte die Schwierigkeit des Begriffs „Palliativ“ (palliare = mit einem Mantel umhüllen) als Versorgung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase auf: „Wir maßen uns an über eine Situation zu urteilen, in der noch keiner von uns war.“ Beide hatten den Tag zusammen mit Alexander Henes, (Gesamtleiter Hospiz der Hospiz Stiftung Krefeld, organisiert.