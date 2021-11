Beziehungen zwischen Betreuern und Betreuten : Pädagogisches Konzept bei der Lebenshilfe Krefeld

Willem Kleine Schaars hält am Montag, 29. November, einen Vortrag zu seinem Betreuungskonzept. Foto: Lebenshilfe

Krefeld Der Niederländer Willem Kleine Schaars erklärt sein pädagogisches Modell am kommenden Montag, 29. November, im Krefelder Südbahnhof.

Wie geht das eigentlich in der richtigen Reihenfolge nach einem langen Tag? Gesicht waschen, Haare kämmen, Zähne putzen, ab ins Bett! Kinder lernen das von ihren Eltern oder Geschwistern und schauen sich die Reihenfolge von ihnen ab. Bei Menschen mit Behinderung dauert der Lernprozess häufig etwas länger. Ihnen helfen im Alltag ihre Unterstützer. In den Wohnhäusern der Lebenshilfe Krefeld agieren die Heilerziehungspfleger – wie alle anderen Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichsten Ausbildungen aus dem sozialen Bereich – nach dem Konzept des Niederländers Willem Kleine Schaars (WKS). Ziel des WKS-Modells: Die Menschen sollen zur Selbstständigkeit angeleitet werden. Der Mensch mit seinen eigenen Möglichkeiten steht bei diesem sogenannten personenzentrierten Ansatz im Mittelpunkt. Schaars geht davon aus, dass jeder Mensch einen persönlichen Rahmen besitzt: In diesem Rahmen kann er sein Leben gestalten. „Und wenn ein Mensch nur fünf Prozent kann. Die fünf Prozent, die er kann, sind wichtig! Da müssen wir hingucken“, ist Schaars‘ Überzeugung, der die Menschen mit Behinderung aber keinesfalls auf ihre Einschränkungen reduzieren möchte.