Generalstreik in Finnland schwächt Stahlhersteller Outokumpu will synthetischen Kraftstoff produzieren

Die finnische Regierung will Milliarden sparen. Das passt vielen im Land nicht. Sie beteiligen sich an einem politischen Streik, der die Wirtschaft belastet. Der Stahlproduzent und -verarbeiter Outokumpu mit Werk in Krefeld senkt deshalb seine Geschäftserwartungen für die ersten drei Monate dieses Jahres auf das Niveau des vierten Quartals 2023. Der Großteil der Edelstahl- und Ferrochrom-Betriebe von Outokumpu sowie der Hafen Tornio in Finnland würden bis zum 25. März für einen Zeitraum von zwei Wochen geschlossen. „Der Streik wird sich voraussichtlich auch indirekt über interne Materialflüsse auf die Betriebe von Outokumpu in anderen Ländern auswirken“, erklärte ein Unternehmenssprecher. Was das für die Arbeit in Deutschland und in Krefeld bedeutet ist unklar.