Weltweite Premiere Outokumpu will Mine in Finnland CO2-neutral betreiben

(sti) Der finnische Stahlkonzern Outokumpu mit Werk in Krefeld an der Oberschlesienstraße setzt seinen Weg der Nachhaltigkeit fort. Nicht nur, dass er in Krefeld einen grünen Edelstahl mit signifikant geringerer Klimabelastung in Herstellung und Verarbeitung produziert, er kündigt nun an, bis 2025 das nach eigenen Angaben weltweit erste CO 2 -neutrale Bergwerk der Welt betreiben zu wollen. Dieses Jahrzehnt sei für den Klimaschutz von entscheidender Bedeutung, und Finnland spiele als Vorreiter in Europa eine wichtige Rolle. Der Hersteller des weltweit emissionsärmsten Edelstahls, Outokumpu, beschleunige mit seinen Maßnahmen den grünen Wandel in der Stahlindustrie. Im Rahmen der Emissionsminderungsziele von Outokumpu werde die Mine in Kemi bis 2025 CO 2 -neutral werden. In diesem Monat werde Outokumpu im Hinblick auf dieses Ziel einen bedeutenden Schritt nach vorn machen, indem es fossile Brennstoffe durch erneuerbare Lösungen von Neste, dem weltweit führenden Hersteller von erneuerbarem Diesel, ersetze. Mit erneuerbaren Kraftstoffen würden die jährlichen Treibhausgasemissionen der Mine in Kemi um insgesamt fast 11,3 Millionen Kilogramm gesenkt, was dem Wegfall von etwa 4000 Pkw im Krefelder Verkehr pro Jahr entspriche, berichtet ein Konzernsprecher.