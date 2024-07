Probephase der Anlage in Krefeld beendet Outokumpu will Markt für Metallpulver revolutionieren

In wenigen Wochen ist es genau ein Jahr her, dass Outokumpu in Krefeld mit großem Bahnhof und prominenten Gästen wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst seine Anlage zur Herstellung von Edelstahlpulver in Betrieb genommen hat und damit in den Metallpulvermarkt für additive Fertigung eingestiegen ist. Jetzt ist die Probephase vorbei.