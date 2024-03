Stahlkonzern kauft Gelände in Tornio so groß wie der Industriepark in Krefeld Outokumpu will Kernkraftwerk in Tornio bauen

In Krefeld und in ganz Deutschland wäre ein solcher Plan undenkbar. Der Stahlkonzern Outokumpu mit großem Werk und gut 1000 Beschäftigten an der Oberschlesienstraße in Krefeld und Hauptsitz in Finnland bereitet sich weiter auf die Zukunft vor. Dazu zählt unter anderem die Ausweitung der Geschäftsfelder: Die Produktion von Edelstahlpulver in Krefeld für den 3D-Druck gehört ebenso dazu wie die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen aus Kohlendioxid (CO 2 ) – so genannte E-Fuels. Zur Produktion und Verarbeitung nachhaltigen grünen Stahls ist sehr energieintensiv.