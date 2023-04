Wirtschaft in Krefeld Outokumpu verkauft zwei Werke in Schweden

Outokumpu stellt sich für die Zukunft auf: Dazu zählen nicht nur die Entwicklung klimaneutralen grünen Edelstahls sowie neuer Geschäftsfelder wie die Produktion von Edelstahlpulver in Krefeld, sondern auch die Trennung von Firmen. Outokumpu hatte Anfang des Jahres bereits den Großteil des Geschäftsbereichs Langprodukte veräußert (wir berichteten). Nun maccht der finnische Stahlkonzern den zweiten Schritt: Es folgen die Standorte in Schweden in Degerfors und in Storfors, die bislang noch nicht Teil der Transaktion waren. Outokumpu hat nun nach eigenen Angaben eine Vereinbarung zur Veräußerung dieser Betriebe an Cogne Acciai Speciali, einen weltweit tätigen Hersteller von langen rostfreien Stählen und Nickellegierungen mit Sitz in Italien, unterzeichnet. Die im Jahr 1916 im Aostatal gegründete Mutterfirma gehört seit 1994 der Familie Marzorati, die seit Generationen im Stahlgeschäft tätig ist. Neben der 1997 in Deutschland ins Leben gerufenen Tochtergesellschaft Cogne Edelstahl GmbH Neuss existieren Vertriebsniederlassungen in zahlreichen Ländern. Die gesamte Cogne-Gruppe beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter.