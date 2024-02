Neue Kunden für nachhaltigen grünen Stahl Outokumpu schließt 2023 mit dreistelligem Millionenverlust ab

Die letzten drei Monate des vergangenen Jahres waren für den finnischen Stahlkonzern Outokumpu mit Werk in Krefeld nicht wirtschaftlich: Das vierte Quartal schloss mit einem Minus von 242 Millionen Euro. Für das gesamte 2023 blieb ein Defizit von 106 Millionen Euro nach einem Rekordgewinn im Jahr zuvor von 1,1 Milliarden Euro. Der Umsatz sank von 9,5 auf 6,9 Milliarden Euro. Der Konzern reagierte unter anderem mit Kurzarbeit und Investitionsstopp in Krefeld und in anderen Städten. Einige Standorte werden ganz geschlossen. In Krefeld bei Outokumpu Nirosta wird unter anderem der in Finnland produzierte Edelstahl in Maßen und Oberflächen nach Kundenwünschen bearbeitet.