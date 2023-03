200.000 Tonnen Altholz als Rohstoff Outokumpu plant Biokoks-Anlage in Krefeld

Skandinavien ist reich an Wäldern. Entsprechend verfügbar sind Holzabfälle in großer Menge. Daraus erzeugt der finnische Stahlkonzern Outokumpu in einer eigenen Anlage Biokoks und Biomethan, um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu steigern. Und weil das Pilotprojekt in Tornio so großen Erfolg auf dem Weg zur Klimaneutralität des Konzerns verspricht, will die Outokumpu Nirosta GmbH eine solche Anlage auch in Krefeld bauen und betreiben. Über das Vorhaben und die gesamte Strategie, mit grünem Stahl auf dem Weltmarkt punkten zu wollen, informierte Stefan Erdmann (Chief Technology Officer von Outokumpu) am Freitag die Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur bei ihrem Besuch im Krefelder Werk an der Oberschlesienstraße.