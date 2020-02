Kostenpflichtiger Inhalt: Stahlkonzern in Krefeld macht Millionen-Minus : Outokumpu-Boss kündigt Rückzug an

Roeland Baan, President & CEO von Outokumpu, hat dem Verwaltungsrat des Unternehmens mitgeteilt, dass er im Frühjahr dieses Jahres von Outokumpu zurücktreten werde, um eine CEO-Position in einem Unternehmen außerhalb Finnlands einzunehmen. Foto: Outokumpu

Krefeld Roeland Baan hat 2016 die Leitung des Stahlkonzerns Outokumpu in einer heißen Phase übernommen. Die Krise der Branche hält bis heute an. Jetzt kündigte er seinen Rückzug an. Spätestens im Mai will er Outokumpu verlassen.