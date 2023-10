Wirtschaft in Krefeld Kochgeschirr aus Circle-Green-Stahl von Outokumpu

Ein Schlüsselfaktor der Nachhaltigkeit von Fissler-Kochgeschirr sei seine lange Lebensdauer, die über Jahrzehnte und oft über Generationen hinausreiche. Ermöglicht werde sie durch Edelstahl. Ein Material, das zu 100 Prozent recyclingfähig sei. „Geleitet von Verantwortungsbewusstsein schaffen wir Produkte, welche die Zeiten überdauern“, betonte Sven Ullrich, Chief Marketing Officer bei Fissler. „Dementsprechend achten wir in jeder Hinsicht auf Nachhaltigkeit: von der Materialbeschaffung über die Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit der Produkte bis hin zu umwelt- und gesundheitsbewusstem Gebrauch – sprich energiesparendem, nährstoffschonendem Kochen und Braten. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie ein Leben lang halten. Darüber hinaus bemühen wir uns um zunehmende Verwendung von Recyclingmaterialien. Mit Circle Green können wir unseren CO 2 -Fußabdruck weiter verringern, ohne Abstriche an Qualität und Haltbarkeit zu machen.“ Outokumpu Circle Green komme erstmals in Fisslers Jubiläumsedition zum Einsatz.