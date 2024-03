Krefeld grillt Unser Ostermenü: Lammkarree vom Grill

In der Vorbereitung am Tag vor dem Grillen steht das Parieren des Fleisches an. Dazu werden zunächst das überschüssige Fett, die Silberhaut und die Sehnen vom Lamm entfernt, so wie auch bei Spareribs. Das ist ratsam, weil durch die Silberhaut keine Gewürze, Raucharomen oder Marinade durchdringen und zudem die Gefahr besteht, dass das Fleisch zäh wird. Dazu wird das Fett mit einem Messer abgeschnitten, die Silberhaut an einer Seite leicht eingeritzt und dann mit der Hand vom Fleisch abgezogen. Das Fett oben an den Rippenknochen mit einem kleinen Küchenmesser abschaben und die feine Membran zwischen den Knochen leicht einschneiden.