Start im März Osterferiencampus für Schüler an der Hochschule Niederrhein

In den Osterferien können sich Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse zu spannenden und kostenfreien Projekten an der Hochschule Niederrhein (HSNR) in Krefeld und Mönchengladbach anmelden. Ob Programmieren, Weben oder spannendes zum Element Wasser – es ist für jeden etwas dabei. Die beliebte „Coding School“ findet an zwei Terminen statt. Vom 25. bis 28. März in Krefeld und vom 2. bis 5. April in Mönchengladbach. Anhand von eigenen Projekten lernen Teilnehmer das Programmieren und können bestehende Kenntnisse ausbauen. Es gibt keinen Frontalunterricht, sondern die Schülerinnen und Schüler lernen von Informatik-Studierenden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Neben den Programmiersprachen Shellskripting, Python und C können auch individuelle Interessen berücksichtigt werden. Anmeldung per E-Mail an codingschool@hsnr.de.