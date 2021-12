Disput um Nachfolge in Krefeld-Ost : Wolfgang Merkel tritt als Bezirksvorsteher zurück

Disput um Nachfolge in Krefeld-Ost

Wolfgang Merkel war knapp acht Jahre Bezirksvorsteher in Ost. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Damit hatte keiner gerechnet: Vorzeitig hat Wolfgang Merkel seinen Rücktritt als Chef der Bezirksvertretung Krefeld-Ost erklärt. Als Nachfolgerin schlägt die SPD Katharina Nowak vor.

(bk) Nach fast acht Jahren ist SPD-Ratsherr Wolfgang Merkel überraschend als Bezirksvorsteher in Krefeld-Ost zurückgetreten. In der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Ost hatte er die Nachricht verkündet. Die Neuwahl ist deshalb bereits für die kommende Sitzung am Dienstag, 21. Dezember, angesetzt. Die Sitzung wird dann von der stellvertretenden Bezirksvorsteherin Angelika Brünsing (CDU) geleitet.