Grabeskirche in Krefeld „vervollständigt“ Ort der Erwartung am restaurierten Kapuzinerkreuz

In der gut 100 Jahre alten Grabeskirche St.Elisabeth von Thüringen, die zum Kapuzinerkloster gehört hat und entsprechend der Ordensausrichtung eher schlicht ausgestattet ist, sollte Platz für 2400 Urnen entstehen. Das Ganze sollte in drei Schritten erfolgen und darüber hinaus Platz lassen, um weiterhin die Liturgie feiern zu können. Die Kirche bot mit ihren Nischen, in denen jetzt noch die Beichtstühle stehen, entsprechende Möglichkeiten für die Unterbringung von Urnen. So lauteten 2016 die Vorgaben an die Architekten für die Neugestaltung des Gotteshauses.