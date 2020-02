Wegen Orkanwarnung : Stadt Krefeld erwägt, Montag Schulen zu schließen

Krefeld Die Stadt Krefeld will noch die Entwicklung des Wetters abwarten und erst im Laufe des Wochenendes entscheiden, ob die Schulen am Montag geschlossen bleiben. Über das Internet will sie darüber informieren.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Die Stadt Krefeld wird deshalb die Entwicklung der Wetterlage genau im Auge behalten und am anstehenden Wochenende entscheiden, ob Schulen und Kindergärten sowie möglicherweise weitere städtische Einrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag Mittag bekannt und weist darauf hin: Wenn Eltern den Schulweg nicht für zumutbar und sicher halten, dürfen sie unabhängig davon in eigener Verantwortung entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, müssen aber umgehend die Schule entsprechend verständigen.

Die Stadt Krefeld wird am Wochenende nach ständig aktualisierter Lageeinschätzung über ihre Internetseite www.krefeld.de informieren.

(RP)