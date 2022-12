Krefelder sammeln warme Sachen für Hilfstransport Organisation „Die Wiege“ hilft Menschen in der Ukraine

An dieser Aktion beteiligt sich auch das Ehepaar Veronika und Serguei Müller. Sie stammt aus Kasachstan, er aus der Ukraine. Sie wissen aus persönlichen Kontakten heraus, dass die Krankenhäuser vor Ort diese Materialien dringend brauchen. „Als der Krieg begann, habe ich 26 geflohene Ukrainer bei mir untergebracht“, berichtet die engagierte Frau, die als medizinisch-technische Assistentin arbeitet. „Wir haben enge Kontakte dorthin, wissen genau, dass die Hilfsgüter die richtigen Wege in die Krankenhäuser und Kinderheime nehmen, dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden.“