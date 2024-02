Einmalige Sammlung im Jagdschloss Linn Das Orchestrion ist restauriert - jetzt spielt „die Lösche“ wieder

Musik kommt heute per App oder Alexa. Vor mehr als einem halben Jahrhundert konnte man noch mit Kleingeld aus einer Jukebox in Kneipen seinen Lieblingshit hören. Die „Lösche“ ist quasi ein Vorläufermodell, das Menschen im frühen 20. Jahrhundert musikalisch beglückt hat - ein Orchestrion, also ein selbstspielendes mechanisches Musikinstrument, das mit Schlagwerk, Flöten und Klaviersaiten fast ein ganzes Orchester ertönen lassen kann.