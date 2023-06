Trotz Suche kein Nachfolger gefunden Krefelder Optikermeister Horst Hoeboer geht mit 81 Jahren in den Ruhestand

(tre) Das Schild „Räumungsverkauf“ samt der Ankündigung über 40-prozentigem Nachlass hat in den vergangenen Wochen schon unzählige Kunden in die Räume von Optik Hoeboer an der Rheinstraße 67 geführt. Dazu kam von ganz vielen eine Frage: „Wo soll ich denn jetzt hingehen?“ Dazu hat Horst Hoeboer keine Antwort. Nach 53 Jahren der Selbstständigkeit schließt der Optikermeister seine Türen. „Ich glaube, ich bin der älteste Optikermeister in Krefeld, der noch arbeitet“, sagt er mit einem Lächeln. „Und das nicht stundenweise, sondern in Vollzeit“, fügt seine Tochter Laura Hoeboer-Schneider an. Doch mit 81 Jahren hat der Krefelder nun beschlossen, dass es einmal gut sein muss und er jetzt in die Rente geht.