Aus den Stadtteilen : Protest gegen Schließung der Übergänge

So sieht der Plan für die Krefelder Promenade aus. Die Kreuze an der Maybachstraße und Glindholzstraße zeigen die Bahnübergänge, die geschlossen werden sollen. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Unmut wurde in der Bezirksvertretung Oppum/Linn laut. Über 70 Besucher kamen in den Seniorenclub und kritisierten den „Hoppla-Hopp-Beschluss“.

Von Otmar Ernst Sprothen

Der Tagesordnungspunkt „Promenade Krefeld – Bahnübergänge Buddestraße, Maybachstraße und Glindholzstraße“ hatte es in sich. Über 70 Bürger füllten den Linner Seniorenclub „Em Cavenn“ bis in die Zugänge, um ihren Unmut über die vorgesehene Planung der Krefelder Verwaltung auf der Bürgerfragestunde der Bezirksvertretung Oppum/Linn (BZV) zu äußern.

Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass für den zweiten Abschnitt der schnellen Radverbindung „Krefelder Promenade“ die Straßenbahnübergänge Glindholzstraße und Maybachstraße für den Autoverkehr geschlossen werden sollten (wir berichteten). Stadt- und Verkehrsplaner Karl-Werner Böttges verdeutlichte zu Beginn der von der Linnerin Heidrun Hillmann (CDU) geleiteten BZV-Sitzung, die für den erkrankten Bezirksvorsteher Hans-Jürgen Tacken (SPD) eingesprungen war, den Vorrang einer schnellen Radstrecke, die Anschluss an alle interurbanen Radstrecken in Krefelds Nachbarschaft haben und deshalb ohne Zwischenstopps nach Möglichkeit kreuzungsfrei im Stadtgebiet befahren werden soll: „Wir wollen eine schnelle Verkehrswende in Krefeld. Die Leute sollen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen.“

Info Stadt nimmt noch Vorschläge entgegen Bis zum 21. Februar können Bürger Vorschläge auf der Plattform www.krefeld-bewegen.de einbringen. Die Krefelder Promenade ist eine 16,5 Kilometer lange West-Ost-Radschnelltrasse, die von Forstwald aus Benrad, Stadtmitte, Dießem, Oppum, Linn und Uerdingen verbindet.

Derzeit haben Radfahrer am Gesamtverkehr in Krefeld einen Anteil von 21 Prozent. Diese Zahl müsse sich steigern. Die Erhebungen des Planungsamtes ergäben eine Mindestbenutzerzahl von 20.000 Radfahrern am Tage: „Die werden wir auch erreichen.“ Das ungläubige Gelächter der Anwesenden nutzte CDU-Sprecher Thilo Forkel, um noch einmal die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber einer Schließung der Straßenbahnübergänge zugunsten der Radachse zu verdeutlichen. Er bezweifelte die Nutzerprognose der Verwaltung: „Die CDU sieht keinen Anlass, ein gut funktionierendes System abzuschaffen und durch ein System zu ersetzen, das die Buddestraße übermäßig belastet.“

Verkehrsplaner Klaus Hillmer konterte: Zu den täglich die Buddestraße nutzenden 8400 Kraftfahrzeugen kämen bei einer Sperrung der Übergänge Maybach- und Glindholzstraße weitere 3000 Kfz hinzu. Etwa 500 Radfahrer würden heute die Buddestraße befahren. Diese wären durch den Zuwachs nicht gefährdet. Die Buddestraße sei kein „Hotspot“, auch wenn es dann mehr Feinstaub und Lärmimmissionen gäbe. Außerdem sei zu beachten, dass der Verkehr einfach da sei. Durch lenkende Maßnahmen werde er nicht weniger, sondern nur verdrängt. Dann werde sich der Verkehr andere Schleichwege suchen.

SPD-Sprecher Helmut Späth suchte nach einem Kompromiss: „Die Verwaltung sollte ernsthaft prüfen, ob die Versorgung des ICE-Wartungswerkes an der Breitenbachstraße nicht vom Schienennetz am ehemaligen Philips-Werk in Linn aus über die Schiene geführt werden kann. Dies würde auch zu einer Entlastung des Lkw-Verkehrs an der Buddestraße führen.“ Alle müssten Zugeständnisse machen und eine faire Verteilung der Lasten anstreben. Für Späth sei dies eine Sperrung der Maybachstraße mit ihrem vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommen. Die Glindholzstraße hingegen sollte offen bleiben, allerdings sollten verkehrsregelnde Maßnahmen wie die Installation eines Stoppschildes den Autofahrern die Durchfahrt erschweren.

Im Anschluss wurde über den Antrag der CDU abgestimmt, von einer Schließung der Straßen abzusehen. Dieser fand ebenso wenig eine Mehrheit wie der Antrag der SPD, nur die Maybachstraße zu schließen und die Glindholzstraße zu verlangsamen. Beide Anträge gehen nun als Einbringungsanträge der betroffenen BZV Oppum/Linn an den Planungs- und Verkehrsausschuss des Krefelder Rates.

In der Einwohnerfragestunde wunderte sich der Vorsitzende der BZV Ost, Wolfgang Merkel, unterstützt von einem Vertreter des Oppumer Bürgervereins, dass man in der BZV abgestimmt habe, ohne in einer Fragestunde zuvor die Bürger anzuhören. Die Vertreter der Verwaltung hätten doch verdeutlicht, dass man die Bürgerfragestunde an Stelle einer eigenen Veranstaltung zu der Schließung der Übergänge hätte nutzen wollen. Außerdem hätten die Vertreter der Verwaltung bekundet, eine Maximallösung angesteuert zu haben, um zu sehen, was nach Anhörung der Bürger davon übrig bleibe.

Es gab seitens der Bürger vor allem Kritik an dem „Hoppla-Hopp-Beschluss“. Andere beklagten die mangelnde Information durch die Stadt. Dazu reiche ihrer Ansicht nach ein Schaukasten irgendwo in Oppum nicht aus. Eine Anwohnerin fragte, ob bei einer Sperrung der Übergänge ein möglicher Schienenersatzverkehr durch Busse, oder die Anfahrt von Feuerwehr oder Krankenwagen berücksichtigt wäre.

Auch die Sicherheit der Schulkinder auf dem Weg zur Grundschule Thielenstraße wurde angemahnt. Schon heute sei die Buddestraße wegen der parkenden Autos in der Breite eingeschränkt und unübersichtlich, vor allem für die jüngsten Verkehrsteilnehmer. Lange wurde auch das Für und Wider diskutiert, die Glindholzstraße als eine von Nord nach Süd verlaufende Einbahnstraße zu führen, unterbrochen durch ein Stoppschild am Bahnübergang.

Die Glindholzstraße wird als Alternative zur Buddestraße genutzt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die wenig befahrene Maybachstraße kreuzt eine Straßenbahn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)