Stadtplanung in Krefeld : Widerstand in Oppum gegen Schließung von Bahnübergängen

Krefeld In Oppum formiert sich Widerstand gegen die von der Verwaltung geplante Schließung von zwei Straßenbahn-Übergängen für den Pkw-Verkehr.

Die CDU Oppum lehnt diesen Plan entschieden ab und empört sich auch darüber, dass die Bezirksvertretung Oppum-Linn die Vorlage in ihrer Sitzung am Dienstag, 11. Februar, nur zu Kenntnisnahme vorgelegt bekommt, aber nicht mitentscheiden darf. Das tut der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 18. März. „Diese für den Stadtteil Oppum erhebliche Entscheidung lehnt die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Oppum/Linn in dieser Form entschieden ab“, schreibt Fraktionssprecher Thilo Forkel in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. Forkel kritisiert, dass die Verwaltung in der bisherigen Planung, die der Bezirksvertretung Oppum/Linn vorgelegt wurde, die Sperrung der beiden Straßen nie erwähnt habe.