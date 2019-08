Brauchtum : Oppum rüstet zum Schützenfest mit viel Musik

Das Oppumer Könighaus um den Regenten Björn I. und Gattin Tanja freut sich auf das große Schützen- und Heimatfest. Foto: Manuel Kölker

Krefeld Das Heimat- und Schützenfest in Oppum dauert vom 29. August bis zum 2. September. Unter anderem ist die Band Kasalla dabei.

Die Vorbereitungen zum großen Heimat- und Schützenfest in Oppum laufen auf Hochtouren.„Alle Verträge sind unter Dach und Fach“, erklärte Hans-Joachim Hofer, Brudermeister der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft Krefeld-Oppum von 1652, und freut sich schon jetzt auf mehr als 600 Teilnehmer und acht Musikzüge beim großen Festumzug am Sonntag. Selbstverständlich ist auch das vereinseigene Oppumer Schützentrommlercorps mit dabei.

Seit September 2017 regiere König Björn I. mit seiner Gattin Tanja und den Ministern Christian Grefkes mit Silvia Lieder und Jean-Pierre Letesse mit Gattin Nicole die Oppumer Schützen. Das amtierende Königshaus gehört der Artillerie Oppum an, die im nächsten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann.

Seit Wochen bereiten sie sich, unterstützt von Vereinen und Nachbarschaften, auf das große Ereignis vor. Mehr als 10.000 Röschen wurden bisher gedreht, die die Oppumer Straßen schmücken werden. Zum Auftakt treten die Schützen am Donnerstag, 29. August, um 18. 45 Uhr unter Führung des Generals Jörg Nitsche an der Auferstehungskirche am Buschdonk 42 an, um zum Königshaus auf der Ekendonk zu marschieren. Dort wird Björn I. mit seinen Ministern sowie der Schülerprinzessin Zoe Bützer und dem Jungschützenprinz Nikolaj Bozicevic die Front abnehmen. Mit dabei sind auch Oberbürgermeister Frank Meyer und Schirmherr Ansgar Heveling. Mit dem Hissen der Königsflagge ist das große Heimat- und Schützenfest 2019 offiziell eröffnet.

Um 20.50 Uhr legen die Schützen zur Erinnerung an die Verstorbenen der Bruderschaft einen Kranz am Ehrenmal auf der Fungendonk nieder, bevor gegen 21.15 Uhr auf Wunsch des Königshauses eine Serenade vor der St.-Karl-Borromäus-Kirche stattfinden wird. Dargeboten wird sie vom Oppumer Schützentrommlercorps und dem Pfarrorchester St. Andreas aus Gellep-Stratum. Die freiwillige Feuerwehr Oppum stellt das Ehrengeleit.

Am Freitag, 30. August, gibt`s im Festzelt ne „Kölsche Abend“ des Königshauses mit Kassala, den Oedingsche Jonges und der Musikbox mit DJ Markus. Die Karten sind bereits ausverkauft. Der Samstag beginnt erstmals in diesem Jahr bereits um 16.15 Uhr im Pfarrsaal der St.-Karl-Borromäus-Kirche an der Fungendonk 14 mit einem Empfang und der Gratulation der Vereine und Gäste der befreundeten Königshäuser. Gegen 18.30 Uhr geht´s dann unter den Klängen des Oppumer Schützentrommlercorps gemeinsam zum Zelt.

Der Samstagabend, 31. August, steht bereits um 19 Uhr im Zeichen des Feierns und der Stimmung mit der Party- Band „Dolce Vita“. Nach der kurzen Festrede des Oberbürgermeisters Frank Meyer und des Schirmherrn Ansgar Heveling wird das Königshaus vorgestellt. Nach den königlichen Ehrentänzen geht es dann recht locker zu. Olaf Bonsels mit seiner „Dolce Vita“ wird den zahlreichenden Gästen bis weit nach Mitternacht ordentlich einheizen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 1. September, beginnt um 10 Uhr eine Schützenmesse mit Pfarrer Hans Russmann (St. Augustinus). Musikalisch wird sie vom Gospelchor „family of hope“ und dem Pfarrorchester St. Andreas gestaltet. Nach dem Gottesdienst geht es direkt zum musikalischen Frühschoppen über. Außerdem stehen Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm.

Um 15.30 Uhr heißt es dann Antreten zum großen Festumzug auf der Lüschdonk, Spitze Fungendonk, mit anschließender Parade auf der Maybachstraße gegen 17 Uhr. „Wir kommen mit der Parade auf der Maybachstraße erstmals seit 16 Jahren dem Wunsch unseres Königs Björn Bützer nach, der damit seinem Elternhaus auf der Schreinerstraße seine Referenz erweisen möchte. Zudem sind wir Oberbürgermeister Frank Meyer und der Stadtverwaltung dankbar, dass schon jetzt eine Baumaßnahme auf der Maybachstraße durchgeführt wird, damit es beim Umzug hier sicher ablaufen kann“ sagte Hofer.

Nach der Parade verabschieden sich die acht Musikkapellen im Festzelt. Danach geben „1212“ und die Hülser Spaßrocker von „Lewinsky“ ein ganz spezielles Rockkonzert für Jung und Altbeim „Schützenrock“ in Oppum. Der Eintritt ist auch an diesem Abend frei.

Am Montag, 2. September, ist ab 11 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit Ehrungen durch das Königshaus angesagt. König Björn und sein Anhang rechnen fest mit einer Kampfansage der aufständischen Rebellen und haben vorsichtshalber Ärzte und Apotheker, sowie die Artillerie Oppum als Königskompanie in Alarmbereitschaft versetzt. Ab 15 Uhr kämpfen die Schützen beim Vogelschießen um die neue Königswürde. Spannend, wer die Königwürde in Oppum erlangen wird. Ab 20 Uhr wird das neue Regentenhaus dann feierlich gekrönt und die neuen Schüler- und Jungschützenprinzen gekürt. Bevor das Schützenfest bei Musik und Tanz mit „Dolce Vita“ ausklingt, steht zum Abschluss der Feierlichkeiten der traditionelle Zapfenstreich um 22 Uhr auf dem Programm.

Die Burgstürmung des Königshauses am Dienstagabend scheint aus Sicht der aufständischen Rebellen ausgemachte Sache.