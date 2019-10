Sachverständiger : Opfer lag tot unter einer Wolldecke in der Wohnung

Krefeld Die Staatsanwaltschaft wirft dem 60-Jährigen Mord vor. Verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten ist offen.

In der Verhandlung hat ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ausgesagt. Der Angeklagte habe angegeben, er sei früher weder impulsiv noch leicht reizbar gewesen. Er habe viel gearbeitet und auch immer gerne anderen geholfen. Nach dem Tod seiner Ehefrau habe sich das geändert. Er sei in den letzten Jahren verbittert gewesen. Hinzu kamen Schulden. Der 60-Jährige habe angegeben, er sei mit dem Getöteten oft zum Einkaufen gefahren. Weil der ihn beschuldigte, Geld genommen zu haben, sei der Kontakt allerdings abgebrochen.

Am Tatabend habe er ihn jedoch zur Rede stellen wollen. Der Nachbar habe mit Türstehern gedroht, habe der Angeklagte berichtet. Da habe es bei ihm „klick gemacht“, was danach passierte, wisse er nicht. Erst in seiner eigenen Wohnung sei er wieder bei Verstand gewesen, er habe Blut und Verletzungen an den Händen gehabt. Das Opfer war verblutet und von einer Nachbarin gefunden worden. Die Frau hatte durch das Fenster im Erdgeschoss gesehen, weil sie sich Sorgen machte. Der Mann lag tot am Boden und war mit einer Wolldecke zugedeckt.