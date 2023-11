Kultur in Krefeld Eine tiefe Verneigung vor der großen Maria Callas

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Mihkel Kütson zeigten die Niederrheinischen Sinfoniker einmal mehr ihr Können. Sie musizierten auf der Bühne – ein anderes Hörerlebnis. Mit der Ouvertüre aus Bellinis „Il Pirata“ eröffnete das Orchester den Abend und entführte mit dieser romantischen Oper (Uraufführung 1827 in der Mailänder Scala) in eine zunächst heitere, luftige Stimmung. „Il Pirata“ war schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten. Maria Callas hat dann 1958 die Imogene an der Scala gesungen und mit ihrer Interpretation das Werk wieder auf die Bühnen der Welt geholt.