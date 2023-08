Helfen im Jubiläumsjahr „Opel Custom Drivers“ spenden 9.200,50 Euro für „Villa Sonnenschein“

Dieser Ehrgeiz bringt ein schönes Ergebnis: „Mit unseren 7000 Euro an Spendengeldern wollten wir uns im Jubiläumsjahr nicht zufriedengeben“, sagt Natalie Lohmann vom Orga-Team des 10. „Thunder Diamonds-Treffens“ bei Mo’s Biker Treff in Krefeld. Widriges Wetter am ersten August-Wochenende hatte der Veranstaltung des Opel-Clubs „Opel Custom Drivers“ kräftig zugesetzt. Und so beschlossen die Veranstalter, noch einmal nachzulegen. Ein spontanes zusätzliches Treffen und die Versteigerung eines von Schauspieler Michael Kessler signierten Film-T-Shirts zu „Manta, Manta – Zwoter Teil“ brachten weitere 2.200,50 Euro ein, sodass jetzt 9.200,50 Euro auf das Konto des Elternhauses „Villa Sonnenschein“ in Krefeld überwiesen wurden. In den gemütlich eingerichteten Räumen der Villa bekommen Eltern, deren schwerst erkrankte Kinder für längere Zeit im Helios Klinikum Krefeld behandelt werden müssen, die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und nah bei ihrem Kind zu sein. Mit Hausleiterin Susanne Oestreich verbindet die Opel-Freunde mittlerweile eine enge Freundschaft. „Unsere jährliche Spende geben wir mit Herzblut, weil wir genau wissen, dass jeder Cent in der Villa Sonnenschein ankommt“, betont Natalie Lohmann. Die großartige und für die Opelfreunde bislang höchste Spendensumme setzte sich zusammen aus Einfahrtgeldern, einem Losverkauf und Sponsorengeldern. Dazu kamen zusätzliches Geld der 150 Besucher, die trotz des Regenwetters bis zum Ende blieben. Und weil Regen und Eis so gut zueinander passen, ist auch der Eiswagen aus Aachen nicht frühzeitig abgerollt. Aus Essen und Herne rollten befreundete Opel-Clubs an, aber auch Opel-Liebhaber aus den Niederlanden und sogar Polen. Spektakulärstes Fahrzeug war ein „Astra H“ mit über 500 PS und ein D-Kadett mit einem halben Auto als Anhänger. Die „Opel Custom Drivers“ beschreiben sich selbst als „lustige Schrauber-Gemeinschaft, bei der der Spaß und die Marke Opel im Vordergrund stehen, egal, ob man ein Show Car oder einen Alltags-Opel fährt.“ Die Mitglieder kommen aus Krefeld, St. Tönis, Heinsberg, Wuppertal, Essen, Rees und Xanten.