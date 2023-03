Onlineversandhandel mit Sitz in Krefeld Galaxus profitiert von Tierliebe

Eine Mehrheit in Deutschland sei übrigens Katzen-Liebhaberin und Liebhaber. Oder anders formuliert: Es gebe mehr Menschen, die Katzen hielten als Hunde. Knapp 17 Millionen Katzen lebten in Deutschland – bei Hunden seien es 10,3 Millionen. Auch in Österreich seien Katzen die beliebtesten Haustiere – fast zwei Millionen miauen und schnurren in den Stuben. Insgesamt stünden Haustiere hoch im Kurs: Die beliebtesten Haustiere in Deutschland seien Katzen, Hunde, Kleintiere wie Kaninchen oder Hamster, Fische und Vögel. Die tierische Bevölkerung zähle schätzungsweise 34,7 Millionen Mitglieder. Frauchen und Herrchen sind mit 84,3 Millionen noch klar in der Überzahl. In Österreich sehe das Ranking nahezu identisch aus – nur Reptilien seien dort beliebter als Vögel.